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У росії вибухи на Кримському мосту назвали терактом

17 липня 2023, 11:53
У росії вибухи на Кримському мосту назвали терактом
Фото: Reuters
Переправу нібито атакували два дрони.

російська федерація офіційно назвала нічні вибухи на Кримському мосту терактом. Країна-агресорка заявили, що переправу нібито атакували два українські безпілотники.

Про це повідомила представниця Слідчого комітету рф Світлана Петренко.

У російському Національному антитерористичному комітеті заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05 17 липня. Зазначається, що внаслідок інциденту було пошкоджено одну з секцій мосту. Крім того, повідомляється про загибель чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, та їхню дитина, що отримала травми. 

У росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт". У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.

На Кримському мосту у ніч проти понеділка, 17 липня, пролунали щонайменше два вибухи. Вони сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. рф повідомляє про двох загиблих.

В українській розвідці прокоментували вибухи на Кримському мосту. За словами речника ГУР Андрія Юсова, через руйнування, які сталися на переправі, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

 

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