У Росії застосували новий закон, щоб прибрати новини про "Путін пі**р"

"У той же вечір 31 березня тільки мені подзвонили 5 разів – з наполегливим проханням видалити матеріал з сайту"

Російська генпрокуратура вперше використовувала закон про неповагу до влади, щоб видалити з новинних сайтів матеріали з картинкою "Путін пі**р".

Відзначається, що генпрокуратура наразі тисне на Роскомнадзор, щоб він зобов'язав ярославські видання видалити новини про образливе графіті про Путіна. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням Tjournal.

Згідно з новим законом про неповагу до влади, Генпрокуратура повинна звернутися в Роскомнадзор "з вимогою обмежити доступ до інформаційних ресурсів, що поширюють зазначену інформацію, в разі її невидалення".

Редактор місцевого видання 76.ru Ольга Прохорова повідомила в Facebook, що її видання теж опублікувало новину про нецензурне графіті про Путіна.

"І тут почалося. У той же вечір 31 березня тільки мені подзвонили 5 разів – з наполегливим проханням видалити матеріал з сайту. При цьому вказати якісь правові підстави для цього ніхто з тих, що дзвонили з РКН і ФСБ не зміг. П'ять дзвінків", - написала Прохорова.

Вона повідомила, що дзвонили і в інші видання.

"І знаю, що після цих дзвінків велика частина видань видалила матеріал з сайту. Хтось злякався штрафних санкцій, комусь так спокійніше, когось попросило керівництво. Стало спокійніше? У місті стався кричущий випадок. По суті написаного на стіні поліції – рядове хуліганство. Кричущим я в даному випадку вважаю неймовірний тиск на ЗМІ. І реакцію на цей тиск", - написала редактор.

Вона також додала, що не має претензій до місцевої поліції.

"Там працюють цілком адекватні люди. Як і в місцевих управліннях, звідки мені дзвонили – всі вони теж, виходить, потрапили в цю м'ясорубку. Тиск іде набагато вище. Ці три дні добряче вимотали нам всім нерви і залишили бридке відчуття. Тому що страх – найогидніше відчуття", - написала Прохорова.

За даними Tjournal, мінімум 5 ярославських видань видалили новини. Але про причини видалення статей на запит TJ вони не відповіли.

Видання "Яркуб" у своєму Telegram-каналі повідомило, що Роскомнадзор двічі звертався до нього з проханням видалити матеріал про графіті.

"Роскомнадзор попросив нас видалити "новину за посиланням". Двічі. Спочатку це був лист з проханням прибрати матеріал до півночі. Потім на телефон головного редактора зателефонував глава ярославського управління. Аргумент – "справою займається федеральне відомство". Ми розглядаємо ситуацію як акт цензури, причому абсолютно безпідставнї. Від відповіді на питання, які закони ми порушили, глава ярославського Роскомнадзора ухилився ", - заявили в "Яркубі".

Глава ярославського Роскомнадзора Євген Офіцеров відмовився від коментарів і перенаправив запит до головного офісу відомства.

У видалених новинах йшлося про графіті, яке з'явилося на будівлі УМВС в Ярославлі в ніч на 31 березня. Напис "Путін пі**р" зафарбували.

Нагадаємо, що у Росії готують заяву, про "невизнання підсумків виборів президента України".