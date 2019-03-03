У Румунії поновилися масові антиурядові протести

Багатотисячна акція протесту проходить у центрі румунської столиці Бухареста: маніфестанти вимагають відставки міністра юстиції і висловлюють підтримку колишньому головному прокурору Управління по боротьбі з корупцією Лаурі Кодруц Ковесі.

Учасники протестів вимагають відставки міністра юстиції Тудорела Тоадера, а також скасування прийнятої урядом екстреної постанови про зміну системи правосуддя в країні. Вони висловили солідарність з румунськими суддями і прокурорами, які минулого тижня припинили свою роботу через ухвалення урядом екстреної постанови, повідомляє "Укрінформ".

Маніфестанти скандували: "Відставка!", "Ковесі, країна на твоєму боці!", "Румунія - європейська держава".

До акції протесту приєдналися жителі інших великих міст Румунії, а також актори і режисери багатьох театрів країни.

Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері, 22 лютого, в великих містах Румунії - Бухаресті, Брашові, Клужі, Констанці, Сібіу та інших проходять акції протесту суддів і прокурорів.