У Румунії поновилися масові антиурядові протести
Учасники протестів вимагають відставки міністра юстиції Тудорела Тоадера, а також скасування прийнятої урядом екстреної постанови про зміну системи правосуддя в країні. Вони висловили солідарність з румунськими суддями і прокурорами, які минулого тижня припинили свою роботу через ухвалення урядом екстреної постанови, повідомляє "Укрінформ".
Маніфестанти скандували: "Відставка!", "Ковесі, країна на твоєму боці!", "Румунія - європейська держава".
До акції протесту приєдналися жителі інших великих міст Румунії, а також актори і режисери багатьох театрів країни.
Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері, 22 лютого, в великих містах Румунії - Бухаресті, Брашові, Клужі, Констанці, Сібіу та інших проходять акції протесту суддів і прокурорів.
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