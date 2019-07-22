У Сан-Франциско закрилася остання дільниця, вибори офіційно завершилися

В американському Сан-Франциско закрилася остання виборча дільниця — голосування на позачергових виборах до Верховної Ради офіційно завершилося

Зараз там почали підраховувати голоси та оформлювати протоколи.

Загалом на дільниці в Сан-Франциско проголосували 339 українців. Тобто явка там становила 1,43%, йдеться в "Укрінформ".

Загалом у США, крім Сан-Франциско були ще три виборчі дільниці, де українці мали можливість проголосувати, — у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.

У Вашингтоні проголосували 316 громадян України з 7334 зареєстрованих, що становить 4,3% явки. У Нью-Йорку проголосували 743 виборців, що становить 6,2% явки. На виборчій дільниці в Чикаго проголосували 555 громадян України зі 5898 зареєстрованих (явка 9,4%). На сайті Центральної виборчої комісії поки що немає результатів голосування з жодної з цих дільниць.

Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.

Читайте також: За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського