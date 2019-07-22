Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Сан-Франциско закрилася остання дільниця, вибори офіційно завершилися

В американському Сан-Франциско закрилася остання виборча дільниця — голосування на позачергових виборах до Верховної Ради офіційно завершилося
Зараз там почали підраховувати голоси та оформлювати протоколи.
У Сан-Франциско закрилася остання дільниця, вибори офіційно завершилися Фото: з вільних джерел

Загалом на дільниці в Сан-Франциско проголосували 339 українців. Тобто явка там становила 1,43%, йдеться в "Укрінформ".

Загалом у США, крім Сан-Франциско були ще три виборчі дільниці, де українці мали можливість проголосувати, — у Вашингтоні, Нью-Йорку та Чикаго.

У Вашингтоні проголосували 316 громадян України з 7334 зареєстрованих, що становить 4,3% явки. У Нью-Йорку проголосували 743 виборців, що становить 6,2% явки. На виборчій дільниці в Чикаго проголосували 555 громадян України зі 5898 зареєстрованих (явка 9,4%). На сайті Центральної виборчої комісії поки що немає результатів голосування з жодної з цих дільниць.

Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.

Читайте також: За підрахунками третини протоколів лідирує партія Зеленського

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2019 09:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.