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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Саудівській Аравії побудують місто без автомобілів та доріг

Це додасть економіці країни $48 млрд
Саудівська Аравія побудує місто, яким керуватиме штучний інтелект. У ньому не буде автомобілів, доріг та викидів вуглецю.
У Саудівській Аравії побудують місто без автомобілів та доріг Фото: Pinterest

Будівництво розпочнуть в межах проєкту Neom, який передбачає створення інноваційного міста поблизу Червоного моря, повідомляє "Громадське". Цей проєкт планують реалізувати для того, щоб диверсифікувати саудівську економіку, яка значною мірою залежить від нафти.

Як розповів спадковий принц країни Мухаммед бін Салман, який є головою ради директорів проєкту, місто буде розраховане на мільйон жителів та матиме протяжність у 170 км.

У ньому будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження, а також швидкісний підземний громадський транспорт. Очікується, що поїздка містом має займати не більш як 20 хвилин.

За задумом архітекторів, місто зможе створити 380 тисяч робочих місць та додасть до внутрішнього валового внутрішнього продукту саудівської економіки 48 млрд доларів до 2030 року.

Нагадаємо, що учені з Науково-технічного університету імені короля Абдулли в Саудівській Аравії змогли створити робочу систему безпровідної передачі інтернет-зв’язку під водою.

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12 01 2021 14:06
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