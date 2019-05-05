У секторі Гази вбито одного з командирів ХАМАС

У його автомобіль потрапила ізраїльська ракета

У секторі Гази в неділю, 5 травня, був убитий один з командирів керівної партії ХАМАС.

Внаслідок ракетного обстрілу Ізраїлем був убитий командир Хамед Ахмед Абед Худрі, повідомляє Reuters.

Палестинська влада заявила, що це був перший такий випадок з моменту війни 2014 року в секторі Гази.

Зазначається, що Хамед Ахмед Абед Худрі був відповідальним за переказ коштів з Ірану збройним угрупованням в Газі.

Нагадаємо, що масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників "Євробачення". Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів "Євробачення", репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.

Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв'ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.

В результаті ракетних пусків бойовиків з сектору Газа по ізраїльській території загинув один громадянин Ізраїлю, ударами ізраїльських військових були вбиті два бойовики палестинського руху "Ісламський джихад".

Всього з минулої суботи палестинські бойовики здійснили запуски близько 450 ракет по Ізраїлю, ізраїльські ВПС атакували більш ніж 200 об'єктів рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що віддав наказ армії завдати масованих ударів по об'єктах палестинських бойовиків у секторі Газа.