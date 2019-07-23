У серпні ціна газу для населення знизиться ще на 5,5%, — уряд В уряді повідомляють, що ціни на газ для населення у серпні знизяться ще на 5,5% завдяки зниженню ринкових цін блакитного палива

Так, вартість газу для населення без врахування податку на додану вартість та витрат на його постачання кладе 4640 гривень за тисячу кубометрів газу.

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"Незважаючи на спротив монополіста, ми знайшли рішення і змусили Нафтогаз продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення загалом за три місяці знизилася із 5 803 до 4 640 грн без ПДВ. В результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%", — повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформують в "Громадське" з посиланням на повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України. Нагадаємо, станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва., до кінця сезону закачки залишилось 86 днів. Читайте також: Найчастіше люди уперше вживають наркотики влітку, - дослідження

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