БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ серпні "Укрзалізниця" здійснила 287 589 перевізок порожніх вагонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У серпні "Укрзалізниця" здійснила майже 288 тисяч перевізок порожніх вагонів
У липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис.
Фото: upakovano.ru
Про це пише Rail insider з посиланням на "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на порталі відкритих даних, передає Економічна правда.
Повідомляється, що у липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис.
У серпні ж 2019 року кількість перевезених порожніх вагонів залізницею становила 345,6 тис.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів хоче запропонувати у наступному році виділити 3,288 мільярда гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще 1,179 мільярда на модернізацію залізничної інфраструктури.
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