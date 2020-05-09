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У серпні "Укрзалізниця" здійснила майже 288 тисяч перевізок порожніх вагонів

У липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис.
У серпні "Укрзалізниця" здійснила 287 589 перевізок порожніх вагонів.
У серпні "Укрзалізниця" здійснила майже 288 тисяч перевізок порожніх вагонів Фото: upakovano.ru

Про це пише Rail insider з посиланням на "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на порталі відкритих даних, передає Економічна правда.

Повідомляється, що у липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис. 

У серпні ж 2019 року кількість перевезених порожніх вагонів залізницею становила 345,6 тис. 

Нагадаємо, що Кабінет міністрів хоче запропонувати у наступному році виділити 3,288 мільярда гривень на закупівлю 100 пасажирських вагонів, а також ще 1,179 мільярда на модернізацію залізничної інфраструктури.

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05 09 2020 13:30
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