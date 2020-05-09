У серпні "Укрзалізниця" здійснила майже 288 тисяч перевізок порожніх вагонів У липні кількість перевезених УЗ порожніх вагонів становила 207 тис.

У серпні "Укрзалізниця" здійснила 287 589 перевізок порожніх вагонів.

Фото: upakovano.ru

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