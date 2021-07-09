У Шотландії розробили робота-черв’яка, який може пролазити в шпарини

В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати

Група інженерів із університету Глазго (Шотландія) розробила супереластичного робота-черв'яка, якого можна використовувати під час будівництва, видобутку корисних копалин, а також для пошуку тих, хто опинився під завалами зруйнованих будівель.

Про це повідомляє Project Scotland.

Інженери сподіваються, що їхня розробка стане проривом та ініціює створення нового покоління роботів, здатних автономно досліджувати важкодоступні місця.

Зазначається, що робот-черв’як створений із суміші еластичного пластику й графітової пасти та обладнаний сенсорами. Він має довжину 4,5 см, але може збільшуватися в розмірі до 9 разів.



Фото: Project Scotland

В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати.

Як повідомлялося, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям традиційний китайський масаж.