ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИГрупа інженерів із університету Глазго (Шотландія) розробила супереластичного робота-черв'яка, якого можна використовувати під час будівництва, видобутку корисних копалин, а також для пошуку тих, хто опинився під завалами зруйнованих будівель.
Фото: Project ScotlandПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Шотландії розробили робота-черв’яка, який може пролазити в шпарини
В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати
Фото: timesunion.com
Про це повідомляє Project Scotland.
Інженери сподіваються, що їхня розробка стане проривом та ініціює створення нового покоління роботів, здатних автономно досліджувати важкодоступні місця.
Зазначається, що робот-черв’як створений із суміші еластичного пластику й графітової пасти та обладнаний сенсорами. Він має довжину 4,5 см, але може збільшуватися в розмірі до 9 разів.
Фото: Project Scotland
В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати.
Як повідомлялося, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям традиційний китайський масаж.
Читайте також: Xiaomi представила свого першого робопса CyberDog
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 09 2021 17:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Україну прибув гуманітарний вантаж зі США з інноваційними ліками проти COVID-19
- ФОТО Google розробляє додаток для бігунів із порушеннями зору
- ФОТО Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів