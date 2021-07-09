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У Шотландії розробили робота-черв’яка, який може пролазити в шпарини

В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати
Група інженерів із університету Глазго (Шотландія) розробила супереластичного робота-черв'яка, якого можна використовувати під час будівництва, видобутку корисних копалин, а також для пошуку тих, хто опинився під завалами зруйнованих будівель.
У Шотландії розробили робота-черв’яка, який може пролазити в шпарини Фото: timesunion.com
Про це повідомляє Project Scotland.
 
Інженери сподіваються, що їхня розробка стане проривом та ініціює створення нового покоління роботів, здатних автономно досліджувати важкодоступні місця.
 
Зазначається, що робот-черв’як створений із суміші еластичного пластику й графітової пасти та обладнаний сенсорами. Він має довжину 4,5 см, але може збільшуватися в розмірі до 9 разів.
 

Фото: Project Scotland
 
В університеті стверджують, що здатність змінювати співвідношення власних розмірів ще не була продемонстрована раніше в області робототехніки, і дозволить роботам-черв'якам пролазити в тісних місцях, до яких звичайні роботи не можуть дістати.
 
Як повідомлялося, сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям традиційний китайський масаж.
 
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07 09 2021 17:12
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