У Штабі ООС повідомили імена бійців, які підірвалися у Щасті
"21 липня від поранень, отриманих внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, в районі населеного пункту Щастя загинули військовослужбовці повітрянодесантної бригади солдат Семен Румігін та солдат Нікіта Скітченко. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться у повідомленні штабу у Facebook.
Нагадаємо, 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву, інформують на сторінці ООС.
Це сталося близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту у районі населеного пункту Щастя.
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