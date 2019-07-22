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У Штабі ООС повідомили імена бійців, які підірвалися у Щасті

У штабі Об'єднаних сил назвали імена двох бійців, які загинули напередодні, підірвавшись на вибухівці в районі Щастя
Це військовослужбовці повітрянодесантної бригади Семен Румігін та Нікіта Скітченко.
У Штабі ООС повідомили імена бійців, які підірвалися у Щасті Фото: facebook.com

"21 липня від поранень, отриманих внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, в районі населеного пункту Щастя загинули військовослужбовці повітрянодесантної бригади солдат Семен Румігін та солдат Нікіта Скітченко. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих військовослужбовців", - йдеться у повідомленні штабу у Facebook.

Нагадаємо, 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву, інформують на сторінці ООС. 

Це сталося близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту у районі населеного пункту Щастя.

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