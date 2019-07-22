Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За першу добу перемир'я на Донбасі бойовики обстрілювали один раз

За першу добу перемир’я на Донбасі, 21 липня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню
За даними штабу операції Об’єднаних сил, бойовики обстрілювали з озброєння БМП та великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Хутір Вільний.
За першу добу перемир Фото: AFP

Також 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, йдеться у "Громадське".

Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву, інформують на сторінці ООС. 

Це сталося близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту у районі населеного пункту Щастя.

Унаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Їх евакуювали до міської лікарні. Стан їхнього здоров’я — задовільний.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.

Читайте також: Поліція зупинила автобуси з підозрілими особами на під'їздах до Києва, - ВІДЕО

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2019 08:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.