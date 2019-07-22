За першу добу перемир'я на Донбасі бойовики обстрілювали один раз

За першу добу перемир’я на Донбасі, 21 липня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню

За даними штабу операції Об’єднаних сил, бойовики обстрілювали з озброєння БМП та великокаліберного кулемета в районі населеного пункту Хутір Вільний.

Також 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, йдеться у "Громадське".

Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву, інформують на сторінці ООС.

Це сталося близько 8:25 під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту у районі населеного пункту Щастя.

Унаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Їх евакуювали до міської лікарні. Стан їхнього здоров’я — задовільний.

Нагадаємо, у зоні бойових дій на Донбасі з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року почався режим перемир'я по всій лінії зіткнення. Про це домовились під час переговорів у Мінську.

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