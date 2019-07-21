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На КПВВ "Майорське" знайшли нерозірвану міну

Близько 12:10 за 150 метрів від КПВВ неподалік від узбіччя дороги піротехніки виявили нерозірвану 120-мм артилерійську міну
На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" знайшли вибухонебезпечний предмет: рятувальники ініціювали питання про тимчасове закриття пункту пропуску.
На КПВВ "Майорське" знайшли нерозірвану міну Фото: МВС

Близько 12:10 за 150 метрів від КПВВ неподалік від узбіччя дороги піротехніки виявили нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та прикордонників пропуск через лінію розмежування тимчасово припинили. Цивільних та персонал контрольних служб відвели у безпечне місце, повідомляє "Громадське".

На місці продовжують працювати піротехнічні розрахунки для додаткового та ретельного обстеження його території.

Про відновлення роботи КПВВ "Майорське" обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 20 липня, двоє українських військових дістали поранення. За даними штабу операції Об’єднаних сил, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.

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