На КПВВ "Майорське" знайшли нерозірвану міну
Близько 12:10 за 150 метрів від КПВВ неподалік від узбіччя дороги піротехніки виявили нерозірвану 120-мм артилерійську міну. Для гарантування безпеки цивільних громадян, які перетинають лінію розмежування, та прикордонників пропуск через лінію розмежування тимчасово припинили. Цивільних та персонал контрольних служб відвели у безпечне місце, повідомляє "Громадське".
На місці продовжують працювати піротехнічні розрахунки для додаткового та ретельного обстеження його території.
Про відновлення роботи КПВВ "Майорське" обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 20 липня, двоє українських військових дістали поранення. За даними штабу операції Об’єднаних сил, бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн