Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У штабі повідомили про порушення перемир'я з боку бойовиків на Донбасі

Бойовики продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі
Зокрема, вони розміщують заборонене озброєння поблизу лінії розмежування, зміцнюють оборонні позиції і встановлюють мінні загородження.
У штабі повідомили про порушення перемир Фото:pravda.com.ua

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "РБК-Україна".

Повідомляється, що безпілотник ОБСЄ зафіксував три міномети "Сані" 120 мм поблизу населеного пункту Весела Гора і дві буксуючі гаубиці "Жаба" 122 мм поблизу Богданівки в Луганській області.

Також біля Григорівки Донецької області бойовики обладнали нову траншею близько 170 метрів і оборонні позиції. Продовжують обладнувати наявні траншеї біля Калиново-Борщуватого в Луганській області і біля села Пикузи Донецької області.

Поблизу села Весела Гора також зафіксовано чотири протитанкові міни, які встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що наведені факти ясно показують на порушення досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про заходи по посиленню режиму припинення вогню. Незаконні збройні формування РФ і надалі використовують практику невиконання взятих на себе зобов'язань", - повідомили в штабі.

Відзначимо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація. Вперше з початку перемир'я в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення в ході іншого обстрілу.

Нагадаємо, що цієї п'ятниці, 11 вересня, відбудеться зустріч радників "нормандського формату"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2020 15:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.