У штабі повідомили про порушення перемир'я з боку бойовиків на Донбасі

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, зазначає "РБК-Україна".

Повідомляється, що безпілотник ОБСЄ зафіксував три міномети "Сані" 120 мм поблизу населеного пункту Весела Гора і дві буксуючі гаубиці "Жаба" 122 мм поблизу Богданівки в Луганській області.

Також біля Григорівки Донецької області бойовики обладнали нову траншею близько 170 метрів і оборонні позиції. Продовжують обладнувати наявні траншеї біля Калиново-Борщуватого в Луганській області і біля села Пикузи Донецької області.

Поблизу села Весела Гора також зафіксовано чотири протитанкові міни, які встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що наведені факти ясно показують на порушення досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про заходи по посиленню режиму припинення вогню. Незаконні збройні формування РФ і надалі використовують практику невиконання взятих на себе зобов'язань", - повідомили в штабі.

Відзначимо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація. Вперше з початку перемир'я в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення в ході іншого обстрілу.