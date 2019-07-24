У Криму "розграбували і потрощили майно собору ПЦУ" – архієпископ Климент
"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і розламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі, я не знаю", – повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, йдеться у проекті "Радіо Свобода" Крим.Реалії .
Архієпископ Климент пов’язує "розграбування собору" зі своєю поїздкою до США.
"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода", – вважає священнослужитель.
У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки проєкту Крим.Реалії.
17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ огородили парканом.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну в Нікітському ботанічному саду в анексованому Росією Криму, замінять на мармуровий бюст Леніна.
Читайте також: Ліцензію на експорт та імпорт алкоголю і цигарок скасували в уряді
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн