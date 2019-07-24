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У Криму "розграбували і потрощили майно собору ПЦУ" – архієпископ Климент

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російської влади Криму "розграбували і розламали"
За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму початок "внутрішній ремонт" приміщень собору.
У Криму "розграбували і потрощили майно собору ПЦУ" – архієпископ Климент Фото: Український дім

"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і розламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі, я не знаю", – повідомив архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент, йдеться у проекті "Радіо Свобода" Крим.Реалії .

Архієпископ Климент пов’язує "розграбування собору" зі своєю поїздкою до США.

"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода", – вважає священнослужитель.

У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки проєкту Крим.Реалії.

17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ огородили парканом.

Нагадаємо, ​напередодні стало відомо, що бронзову статую богині Флори, яка прикрашає центральну площу біля басейну в Нікітському ботанічному саду в анексованому Росією Криму, замінять на мармуровий бюст Леніна.

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