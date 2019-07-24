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Ліцензію на експорт та імпорт алкоголю і цигарок скасували в уряді

Кабінет міністрів України скасував необхідність отримувати ліцензії під час здійснення експорту та імпорту тютюнових та алкогольних виробів
Зазначається, що відповідне рішення уряду ще має погодити віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Після цього воно набуде чинності.
Ліцензію на експорт та імпорт алкоголю і цигарок скасували в уряді Фото: з відкритих джерел

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 24 липня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Відтак, для здійснення експорту з України чи імпорту до України етилового спирту, алкогольної продукції та тютюнових виробів не потрібно буде отримувати спеціальну ліцензію.

Нагадаємо, глобальна комісія з наркополітики випустила доповідь, в якій закликала переглянути класифікацію наркотичних речовин ООН, схвалену ще півстоліття тому.

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