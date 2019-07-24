Ліцензію на експорт та імпорт алкоголю і цигарок скасували в уряді Кабінет міністрів України скасував необхідність отримувати ліцензії під час здійснення експорту та імпорту тютюнових та алкогольних виробів

Зазначається, що відповідне рішення уряду ще має погодити віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Після цього воно набуде чинності.

Фото: з відкритих джерел

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