Глобальна комісія з наркополітики визнала алкоголь небезпечнішим за героїн і кокаїн

Серед членів організації - відомі громадські діячі і політики, такі, як Річард Бренсон, екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, колишній прем'єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк, колишній прем'єр-міністр Греції Георгіос Папандреу, екс-президент Португалії Жоржу Сампайо. Вони виступають за лібералізацію наркополітики в світі

Глобальна комісія з наркополітики випустила доповідь, в якій закликала переглянути класифікацію наркотичних речовин ООН, схвалену ще півстоліття тому.

Класифікація наркотичних речовин ООН була вперше розроблена ще в 1961 році і стала базою для Єдиної конвенції ООН. Документ обмежував доступ до продуктів канабісу, кокаїну і опіуму, дозволяючи їх вживання тільки в медичних цілях.

Як стверджують автори доповіді, класифікація морально застаріла - за їхніми словами, законодавчі бар'єри в цій сфері призвели до того, що у 83% населення планети не мають доступу до опіоїдних знеболюючих. Також в доповіді йдеться про небезпеку алкоголю та тютюну, які не заборонені законом.

Комісія спирається на дослідження британських вчених, які оцінили шкідливі речовини згідно з 16 критеріями. Дев'ять віднесли до шкоди, що наноситься самою речовиною споживачеві, сім - до шкоди для оточуючих. Вчені прийшли до висновку, що найнебезпечнішим для суспільства є спиртні напої. Алкоголь набрав 72 бали і випередив героїн (55 балів) і крек (54). Тютюн зайняв в цій класифікації шосте місце.

Алкоголь виявився на першому місці через шкоду, що наноситься оточуючим: мова йде про вбивства, побої і травми. Лідерами за ступенем шкоди для здоров'я наркозалежних, за оцінками вчених, стали крек, героїн та метамфетамін.

Нагадаємо, що вчені з Ратгерського і Єльського університетів заявили про те, що пияцтво може викликати тривалі генетичні зміни, які призводять до появи ще більшої тяги до алкоголю.