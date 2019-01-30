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Зловживання алкоголем може впливати на ДНК

Висновки дослідників можуть пояснити, чому потяг до алкоголю настільки сильний
Вчені з Ратгерського і Єльського університетів заявили про те, що пияцтво може викликати тривалі генетичні зміни, які призводять до появи ще більшої тяги до алкоголю.
Зловживання алкоголем може впливати на ДНК Фото: з відкритих джерел

На думку дослідників, їхні висновки можуть пояснити, чому потяг до випивки настільки сильний і надалі внесуть внесок у розвиток нових способів лікування алкоголізму,  повідомляє Naked science.

Вчені зосередили свою увагу на двох генах, які беруть участь у контролі поведінки алкоголіків: PER2, який впливає на біологічний годинник організму, і POMC, який регулює систему реагування на стрес.

Порівнюючи групи помірних, середніх і важких випадків пияцтва, дослідники виявили, що ці два гени змінювалися у двох останніх варіантах, що стало результатом процесу модифікації генів під впливом алкоголю, відомого як метилювання. Алкоголіз також показав зниження експресії генів. Вчені виявили, що ці зміни посилюються зі збільшенням вживання алкоголю.

У ході іншого експерименту учасники переглядали зображення, які були пов'язані зі стресом та алкоголем, і звичайні картинки. Крім того, їм показували контейнер з пивом, яке вони потім пробували. У результаті виявилося, що спричинені алкоголем зміни в генах призводять до появи більшої тяги до випивки.

Нагадаємо, станом на 2016 рік 45% українців віком 15-19 років вживають алкоголь. При цьому, серед хлопців таких 53%, а серед дівчат – майже 37%. Для порівняння – в усьому світі алкоголь вживають 27% людей віком 15-19 років.

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30 01 2019 15:36
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