Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Сінгапурі розробили робота-масажиста зі штучним інтелектом

Апарат використовує сенсори та тривимірний зір для вимірювання жорсткості м’язів. ЕММА визначає точки для зниження тиску та робить пацієнтам масаж, щоб допомогти їм зняти біль та просто розслабитися
Сінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям масаж традиційної китайської медицини.
У Сінгапурі розробили робота-масажиста зі штучним інтелектом Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
 
Апарат використовує сенсори та тривимірний зір для вимірювання жорсткості м’язів. ЕММА визначає точки для зниження тиску та робить пацієнтам масаж, щоб допомогти їм зняти біль та просто розслабитися.
 
Зазначається, що "руки" робота підігріваються до температури у 38-40 градусів Цельсія, і вони настільки м’які, що люди майже не помітять різниці між EMMA та людиною-масажистом.
 
У компанії сподіваються, що у майбутньому EMMA зможе проводити недорогі масажні процедури, які можуть стати частиною профілактичної медицини.
 
Фото: CNN
 
Нині вже 11 роботів типу EMMA працюють у восьми сінгапурських лікарнях, проте AiTreat планує розширити свій бізнес і закордоном.
 
Як повідомлялося, Національне агентство навколишнього середовища Грузії заявило, що вперше обстежило дно Чорного моря за допомогою підводного робота.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2021 13:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.