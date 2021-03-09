ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСінгапурський стартап AiTreat розробив робота зі штучним інтелектом EMMA, який робить людям масаж традиційної китайської медицини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сінгапурі розробили робота-масажиста зі штучним інтелектом
Апарат використовує сенсори та тривимірний зір для вимірювання жорсткості м’язів. ЕММА визначає точки для зниження тиску та робить пацієнтам масаж, щоб допомогти їм зняти біль та просто розслабитися
Фото: CNN
Про це повідомляє CNN.
Апарат використовує сенсори та тривимірний зір для вимірювання жорсткості м’язів. ЕММА визначає точки для зниження тиску та робить пацієнтам масаж, щоб допомогти їм зняти біль та просто розслабитися.
Зазначається, що "руки" робота підігріваються до температури у 38-40 градусів Цельсія, і вони настільки м’які, що люди майже не помітять різниці між EMMA та людиною-масажистом.
У компанії сподіваються, що у майбутньому EMMA зможе проводити недорогі масажні процедури, які можуть стати частиною профілактичної медицини.
Фото: CNN
Нині вже 11 роботів типу EMMA працюють у восьми сінгапурських лікарнях, проте AiTreat планує розширити свій бізнес і закордоном.
Як повідомлялося, Національне агентство навколишнього середовища Грузії заявило, що вперше обстежило дно Чорного моря за допомогою підводного робота.
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03 09 2021 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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