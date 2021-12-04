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У Сінгапурі розробили роботів-кур’єрів, що доставляють їжу під час локдауну

Особливо в цей пандемічний період усі шукають безконтактні технології
Сінгапурська компанія OTSAW Digital розробила роботів Camello, які під час пандемії коронавірусу доставляють людям придбані продовольчі товари.
У Сінгапурі розробили роботів-кур’єрів, що доставляють їжу під час локдауну Фото: otsaw.com
Користувачі бронюють місця на доставку й отримують у додатку сповіщення, коли робот під'їде до місця видачі – зазвичай фойє багатоквартирного будинку, повідомляє "Укрінформ".
 

Фото: otsaw.com
 
Самі ж роботи оснащені 3D-сенсорами, камерою і двома відсіками, в яких можна перевозити до 20 кг продуктів харчування або посилок, замовлених через Інтернет. Вони доставляють від 4 до 5 замовлень в будні дні та працюють до обіду в суботу.
 

Фото: otsaw.com
 
У компанії зазначили, що Camello використовують ультрафіолетове світло для дезінфекції після кожної поїздки. "Особливо в цей пандемічний період усі шукають безконтактні технології", - додав представник компанії Лінг Тінг Мінг.
 



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12 04 2021 13:56
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