У Словаччині створили пристрій, що виявляє COVID-19 у подиху за хвилину

FastBreathSpec здатний проаналізувати подих людини менш ніж за 60 секунд

Група словацьких експертів розробила спектрометр FastBreathSpec, який виявляє коронавірус (COVID-19) у подиху людини за менш ніж 60 секунд.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Сам пристрій є спільною розробкою компанії Masatech, факультету математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультету інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі.

"FastBreathSpec здатний проаналізувати подих людини менш ніж за 60 секунд", - заявила Сільвія Такакова з Masatech.

Вона також додала, що потім зібрані зразки класифікуються за допомогою алгоритмів машинного навчання.

Таким чином пристрій може виявляти коронавірус у людини за менш ніж одну хвилину.

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