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У Словаччині створили пристрій, що виявляє COVID-19 у подиху за хвилину

FastBreathSpec здатний проаналізувати подих людини менш ніж за 60 секунд
Група словацьких експертів розробила спектрометр FastBreathSpec, який виявляє коронавірус (COVID-19) у подиху людини за менш ніж 60 секунд.
У Словаччині створили пристрій, що виявляє COVID-19 у подиху за хвилину Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
 
Сам пристрій є спільною розробкою компанії Masatech, факультету математики, фізики та інформатики Університету Коменського в Братиславі та факультету інформатики та інформаційних технологій Словацького технологічного університету в Братиславі.
 
"FastBreathSpec здатний проаналізувати подих людини менш ніж за 60 секунд", - заявила Сільвія Такакова з Masatech.
 
Вона також додала, що потім зібрані зразки класифікуються за допомогою алгоритмів машинного навчання.
 
Таким чином пристрій може виявляти коронавірус у людини за менш ніж одну хвилину.
 
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 3 липня зафіксували понад 183,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більше за 3,9 млн летальних, одужали 168 млн осіб.
 
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03 07 2021 12:35
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