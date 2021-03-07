НОВИНИУ світі станом на ранок 3 липня зафіксували понад 183,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більше за 3,9 млн летальних, одужали 168 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У світі зафіксували понад 183,8 мільйона випадків COVID-19
Лідерами за кількістю випадків хвороби COVID-19 у світовій статистиці є США, Індія, Бразилія, Франція та РФ
Фото: pexels.com, cottonbro
Про це свідчать дані сайту Worldometer.
Згідно з цими даними, у світі виявлені 183 867 453 випадки COVID-19, зокрема 3 980 331 – летальний, одужали 168 294 655 хворих.
Лідерами за кількістю випадків хвороби COVID-19 у світовій статистиці є США (34 580 198), Індія (30 502 362), Бразилія (18 687 469), Франція (5 780 648) та РФ (5 561 360).
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03 07 2021 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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