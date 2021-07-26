У США блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу

Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка

У штаті Каліфорнія від коронавірусу помер 34-блогер Стівен Гармон, який висміював кампанію вакцинації проти хвороби COVID-19.



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Вірянин протестантської церкви Hillsong Стівен Гармон був відомим противником вакцинації у США. Він відмовлявся від щеплення, стверджуючи, що його захистить віра.

Навіть перед смертю він жартував про пандемію та щеплення, публікуючи гумористичні зображення та зазначаючи, що довіряє Біблії, а не фахівцю з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Після зараження коронавірусом у Гармона почалася пневмонія, його лікували в одній із медустанов поблизу Лос-Анджелеса, там він і помер минулої середи, 21 липня.

У своєму останньому дописі у Твіттері в середу Гармон попросив молитися за нього та повідомив про необхідність підключення до ШВЛ. "Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка", - написав антивакцинатор.