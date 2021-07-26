НОВИНИУ штаті Каліфорнія від коронавірусу помер 34-блогер Стівен Гармон, який висміював кампанію вакцинації проти хвороби COVID-19.
Фото: ААПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу
Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє BBC.
Фото: АА
Вірянин протестантської церкви Hillsong Стівен Гармон був відомим противником вакцинації у США. Він відмовлявся від щеплення, стверджуючи, що його захистить віра.
Навіть перед смертю він жартував про пандемію та щеплення, публікуючи гумористичні зображення та зазначаючи, що довіряє Біблії, а не фахівцю з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.
Після зараження коронавірусом у Гармона почалася пневмонія, його лікували в одній із медустанов поблизу Лос-Анджелеса, там він і помер минулої середи, 21 липня.
У своєму останньому дописі у Твіттері в середу Гармон попросив молитися за нього та повідомив про необхідність підключення до ШВЛ. "Будь ласка, моліться, вони хочуть під'єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка", - написав антивакцинатор.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 25 липня зафіксували 194 425 481 випадок зараження коронавірусом. При цьому 176 489 273 особи одужали, 4 168 714 пацієнти померли.
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26 07 2021 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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