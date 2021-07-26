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Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 194,8 мільйона

З початку нової доби зафіксовано 33 239 нових випадків, загинули 253 особи
У світі станом на ранок 26 липня зафіксували 194 835 316 випадків зараження коронавірусом.
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 194,8 мільйона Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема виявлено 4 175 129 смертей одужали 176 779 229 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 33 239 нових випадків, загинули 253 особи.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (35 199 465), Індія (31 411 262) та Бразилія (19 688 663).
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26 07 2021 09:51
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