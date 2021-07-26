НОВИНИУ світі станом на ранок 26 липня зафіксували 194 835 316 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 194,8 мільйона
З початку нової доби зафіксовано 33 239 нових випадків, загинули 253 особи
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 4 175 129 смертей одужали 176 779 229 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 33 239 нових випадків, загинули 253 особи.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (35 199 465), Індія (31 411 262) та Бразилія (19 688 663).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 07 2021 09:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles