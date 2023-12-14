У США Палата представників схвалила розслідування щодо імпічменту Байдена

Усі республіканці в Палаті представників проголосували за розслідування, а демократи — проти.

Палата представників Конгресу США дала офіційний дозвіл на поточне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалили 221 голосом проти 212.

Республіканці неофіційно почали розслідування у вересні. Воно стосується того, чи отримував Джо Байден вигоду від бізнес-операцій свого сина Хантера за кордоном, коли був на посаді віцепрезидента. Жодних доказів проти Байдена-старшого наразі немає.

Білий дім відкидає розслідування як таке, що не підкріплене фактами і політично вмотивоване.

Джо Байден розкритикував республіканців за те, що вони ігнорують його запити щодо пріоритетів внутрішньої політики та додаткового фінансування для України та Ізраїлю. "Замість того, щоб зробити щось задля покращення життя американців, вони зосередилися на тому, щоб атакувати мене брехнею". – заявив Байден.

Дуже малоймовірно, що процес призведе до імпічменту, оскільки за це має проголосувати дві третини Сенату, а там демократи мають більшість — 51 голос.

Водночас, процедура може стати частиною кампанії республіканців перед президентськими виборами 2024 року.

Як відомо, 45-му президенту США Дональду Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент: у 2020 році за спробу тиску на Україну задля корупційного розслідування проти Байдена на тлі президентської кампанії, та у 2021 році у зв’язку зі спробою змінити свою поразку на виборах. Обидві спроби провалилися у Сенаті.

У заяві, оприлюдненій Білим домом, Байден назвав розслідування щодо себе «безпідставним політичним трюком».