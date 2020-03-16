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У США розпочалися клінічні випробування експериментальної вакцини від коронавірусу

У Сполучених Штатах у понеділок, 16 березня, розпочалися перші клінічні випробування експериментальної вакцини від нового коронавірусу SARS-CoV-2
Мета першого етапу випробувань - перевірка можливих побічних ефектів вакцини. Заразитися коронавірусом через вакцину неможливо, оскільки вона її не містить.
У США розпочалися клінічні випробування експериментальної вакцини від коронавірусу Фото: РБК-Україна

Як повідомляє Associated Press, їх проводитимуть у Науково-дослідницькому інституті Кайзер Перманенте у Сієтлі, штат Вашингтон. Випробування триватимуть десь 12-18 місяців, повідомляють представники американського МОЗ, зазначає "Громадське".

Зазначається, що вакцину випробовуватимуть на 45 молодих і здорових волонтерах. Перший із них отримає ін’єкцію вже сьогодні. Мета першого етапу випробувань - перевірка можливих побічних ефектів вакцини. Заразитися коронавірусом через вакцину неможливо, оскільки вона її не містить.

Розробляли вакцину Науково-дослідний інститут Кайзер Перманенте разом із американською фармацевтичною компанією Moderna. Крім того, компанія Inovio Pharmaceuticals заявила, що почне випробовувати власну вакцину вже у квітні.

Слід зазначити, що станом на сьогодні немає жодного перевіреного засобу лікування COVID-19 - форми пневмонії, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2. Раніше повідомлялося, що ефективними в лікуванні можуть виявитися поєднання препаратів від ВІЛ і грипу, однак підтверджених клінічних даних щодо цього поки немає.

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16 03 2020 17:19
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