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ПОЛІТИКА

У США заблокували резолюцію щодо розсекречення даних про Епштейна

22 липня 2025, 20:31
У США заблокували резолюцію щодо розсекречення даних про Епштейна
https://mikejohnson.house.gov/
Спікер Палати представників Майк Джонсон своїм рішенням відправив членів Палати представників додому до початку запланованої п’ятитижневої перерви в парламентській роботі - до вересня.

У США спікер Палати представників Майк Джонсон скасував призначене на 24 липня голосування — щоб заблокувати голосування за резолюцію у справі покійного і засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє американська газета The New York Times

Крім того, Джонсон своїм рішенням відправив членів Палати представників додому до початку запланованої п’ятитижневої перерви в парламентській роботі - до вересня.

За словами самого спікера, він пішов на цей крок, щоб "служити американському народу". Як зазначає видання, у такий спосіб Джонсон припиняв спроби фракції Демократичної партії вимагати більше голосів щодо питання про оприлюднення матеріалів у справі Епштейна. 

"Ми втомилися від нотацій про прозорість. … Ми не будемо грати в політичні ігри з цим", — сказав Джонсон".

Як повідомляє видання The Hill, ще напередодні Джонсон заявляв, що Палата представників не голосуватиме щодо резолюції у справі Епштейна — до того, як конгресмени роз'їдуться з Вашингтона

Він заявляв, що хоче дати Білому дому час для вжиття заходів щодо цього питання — перш ніж приєднається Конгрес. Минулого тижня президент Трамп доручив генеральній прокурорці Пем Бонді запросити розкриття протоколів великого журі присяжних у справі Епштейна, уточнює видання.

"Він (президент Трамп — ред.) сказав, що хоче, щоб усі достовірні матеріали, пов’язані з Епштейном, були оприлюднені. Він попросив генерального прокурора запросити матеріали великого журі в суді. Усе це зараз перебуває в процесі", — сказав Джонсон.

Крім того, пише The Hill, заява спікера прозвучала менш ніж через тиждень після того, як республіканці в Палаті представників висунули резолюцію. У документі вони закликали опублікувати окремі дані у справі Епштейна.

Також у резолюції конкретно зверталися до генпрокурорки Бонді з наказом оприлюднити «всі достовірні» документи, повідомлення та метадані, пов’язані з розслідуваннями щодо Епштейна та його партнерки Гізлейн Максвелл, яку ранішебуло засуджено за сексуальну торгівлю людьми.

"Серед деяких республіканців панує глибоке розчарування з приводу того, як адміністрація веде цю справу. Трамп проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи оприлюднити ці документи, і багато хто з нинішніх членів його кабінету сприяв поширенню теорій про те, що в них міститься", — підсумували в The Hill.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір судитися з всесвітньо відомим виданням The Wall Street Journal і його власником Рупертом Мердоком. Крім того, він доручив генпрокурору США Пем Бонді почати розсекречення свідчень у кримінальній справі проти скандального фінансиста Джеффрі Епштейна.

СШАрезолюціяМайк ДжонсонДжеффрі Епштейн

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