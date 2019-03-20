У столиці невідомі вбили учасника АТО

У Києві в квартирі невідомі жорстоко вбили атовця.

Убитий був українцем 1996 року народження. Його тіло знайшли у ванній, повідомляє "УНН" посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

На тілі чоловіка були численні проникаючі поранення і був розпоротий живіт. Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство".

Всі причетні до вбивства атовця люди встановлюються.