CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в квартирі невідомі жорстоко вбили атовця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столиці невідомі вбили учасника АТО
Чоловіка знайшли мертвим у квартирі
Фото: youtube.com
Убитий був українцем 1996 року народження. Його тіло знайшли у ванній, повідомляє "УНН" посилаючись на джерела в правоохоронних органах.
На тілі чоловіка були численні проникаючі поранення і був розпоротий живіт. Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство".
Всі причетні до вбивства атовця люди встановлюються.
Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Правоохоронці затримали четверо осіб, серед яких двоє неповнолітніх, за підозрою у вбивстві військовослужбовця.
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