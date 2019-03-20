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У столиці невідомі вбили учасника АТО

Чоловіка знайшли мертвим у квартирі
У Києві в квартирі невідомі жорстоко вбили атовця.
У столиці невідомі вбили учасника АТО Фото: youtube.com

Убитий був українцем 1996 року народження. Його тіло знайшли у ванній, повідомляє "УНН" посилаючись на джерела в правоохоронних органах. 

На тілі чоловіка були численні проникаючі поранення і був розпоротий живіт. Правоохоронці почали досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство". 

Всі причетні до вбивства атовця люди встановлюються. 

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Правоохоронці затримали четверо осіб, серед яких двоє неповнолітніх, за підозрою у вбивстві військовослужбовця.

 

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20 03 2019 09:55
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