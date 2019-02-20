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У столиці почали штрафувати за агітацію на балконах

"Подія трапилася на вулиці Білоруській у Шевченківському районі столиці"
У Києві поліцейські оштрафували чоловіка за те, що він вивісив плакат з агітаційною політичною рекламою на балконі.
У столиці почали штрафувати за агітацію на балконах Фото: unian.net

"Подія трапилася на вулиці Білоруській у Шевченківському районі столиці. Під час патрулювання дільничні офіцери поліції виявили агітаційний банер у забороненому місці", - повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці склали на 28-річного киянина  адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ закликає кандидатів у Президенти України верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram для попередження недобросовісної агітації та створення fake-профілів кандидатів.

 

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20 02 2019 23:59
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