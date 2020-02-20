У столиці проходить кібертурнір по Dota 2 з призовим фондом $300 тисяч

Спершу команди проходять груповий відбір, а у плей-офф, який пройде 21-23 лютого, потраплять шість команд

У Києві на ВДНГ проходить турнір WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon із призовим фондом 300 тисяч доларів.

Турнір триватиме до 23 лютого, йдеться на сайті організаторів,передає УКРІНФОРМ.

Між собою змагаються вісім команд з усього світу: B8 Esports, Gambit Esports, Infamous, Team Secret Aggressive Mode, Nigma, Ninjas in Pyjamas та Virtus.pro.

Спершу команди проходять груповий відбір, а у плей-офф, який пройде 21-23 лютого, потраплять шість команд.

Гроші розподілять між трійкою переможців: за перше місце -- 130 тисяч доларів, за друге – 60 тисяч, а за третє місце – 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, що відділ зв’язків із громадськістю району Хайдянь китайської столиці Пекіна і офіційне видання Комуністичної партії Китаю «Женьмінь жибао» ініціювали розробку гри «Битва патогенів», в якій гравці борються проти вірусів за допомогою дезінфекторів і респіраторів N95.