У столиці проходить кібертурнір по Dota 2 з призовим фондом $300 тисяч
Турнір триватиме до 23 лютого, йдеться на сайті організаторів,передає УКРІНФОРМ.
Між собою змагаються вісім команд з усього світу: B8 Esports, Gambit Esports, Infamous, Team Secret Aggressive Mode, Nigma, Ninjas in Pyjamas та Virtus.pro.
Спершу команди проходять груповий відбір, а у плей-офф, який пройде 21-23 лютого, потраплять шість команд.
Гроші розподілять між трійкою переможців: за перше місце -- 130 тисяч доларів, за друге – 60 тисяч, а за третє місце – 30 тисяч доларів.
Нагадаємо, що відділ зв’язків із громадськістю району Хайдянь китайської столиці Пекіна і офіційне видання Комуністичної партії Китаю «Женьмінь жибао» ініціювали розробку гри «Битва патогенів», в якій гравці борються проти вірусів за допомогою дезінфекторів і респіраторів N95.
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