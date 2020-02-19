Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Plague Inc., начувайся: в Китаї розробили твого конкурента, схожого на Fruit Ninja

У грі «Битва патогенів» потрібно не дати вірусам — зокрема новому коронавірусу, а також респіраторним захворюванням SARS і MERS — дістатися героїні.
Відділ зв’язків із громадськістю району Хайдянь китайської столиці Пекіна і офіційне видання Комуністичної партії Китаю «Женьмінь жибао» ініціювали розробку гри «Битва патогенів», в якій гравці борються проти вірусів за допомогою дезінфекторів і респіраторів N95.
Plague Inc., начувайся: в Китаї розробили твого конкурента, схожого на Fruit Ninja

Як повідомляє South China Morning Post, гру запустили в понеділок, 17 лютого. Її розробила китайська компанія Ohayoo, пов’язана зі стартапом ByteDance, відомим як власник популярного мобільного додатку TikTok,передає "Громадське".

У грі «Битва патогенів» потрібно не дати вірусам — зокрема новому коронавірусу, а також респіраторним захворюванням SARS і MERS — дістатися героїні. Віруси можна знищувати за допомогою свайпів по екрану — це нагадує механіку іншої популярної гри Fruit Ninja.

При цьому віруси в грі можуть мутувати й розмножуватись, від чого їх стає складніше знищити. А після кожного рівня в грі з’являється порада про те, як берегти своє здоров’я.

«Інновації в іграх є важливими для розвитку національної ігрової індустрії. Водночас важливо наголошувати на високоморальній поведінці та соціальній відповідальності, аби гарантувати, що індустрія рухається в позитивному напрямку», — йдеться в повідомленні «Женьмінь жибао» про гру.

Поки що «Битва патогенів» не доступна як окрема гра: грати в неї можна через китайський додаток WeChat, а пізніше її додадуть у китайську версію TikTok та ще кілька місцевих додатків. Утім розробник обіцяє, що скоро «Битва патогенів» вийде окремо.

Нагадаємо, що університет імені Ці Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у декількох осіб одночасно у містах із великим скупченням людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2020 17:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.