Plague Inc., начувайся: в Китаї розробили твого конкурента, схожого на Fruit Ninja
Як повідомляє South China Morning Post, гру запустили в понеділок, 17 лютого. Її розробила китайська компанія Ohayoo, пов’язана зі стартапом ByteDance, відомим як власник популярного мобільного додатку TikTok,передає "Громадське".
У грі «Битва патогенів» потрібно не дати вірусам — зокрема новому коронавірусу, а також респіраторним захворюванням SARS і MERS — дістатися героїні. Віруси можна знищувати за допомогою свайпів по екрану — це нагадує механіку іншої популярної гри Fruit Ninja.
При цьому віруси в грі можуть мутувати й розмножуватись, від чого їх стає складніше знищити. А після кожного рівня в грі з’являється порада про те, як берегти своє здоров’я.
«Інновації в іграх є важливими для розвитку національної ігрової індустрії. Водночас важливо наголошувати на високоморальній поведінці та соціальній відповідальності, аби гарантувати, що індустрія рухається в позитивному напрямку», — йдеться в повідомленні «Женьмінь жибао» про гру.
Поки що «Битва патогенів» не доступна як окрема гра: грати в неї можна через китайський додаток WeChat, а пізніше її додадуть у китайську версію TikTok та ще кілька місцевих додатків. Утім розробник обіцяє, що скоро «Битва патогенів» вийде окремо.
Нагадаємо, що університет імені Ці Джіатонга на заході Китаю розробив робота, який може виявляти аномально високу температуру тіла у декількох осіб одночасно у містах із великим скупченням людей.
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