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У Сумах затриманий 29-річний чоловік помер у машині патрульної поліції

Відкрито два кримінальні провадження
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві відкрили розслідування смерті 29-річного жителя Сум в автомобілі патрульної поліції.
У Сумах затриманий 29-річний чоловік помер у машині патрульної поліції Фото: mvs.gov.ua

Інформацію про подію надало керівництво ГУ Нацполіції в Сумській області. Слідча група ДБР виїхала на місце події, повідомляють на сайті ДБР.

За фактом смерті 29-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (вбивство) і ч. 3 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень). Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, Управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.

Також, колишній інспекторці патрульної поліції, яка застосувала насильство щодо чоловіка напідпитку, отримала умовний тюремний термін.

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24 04 2019 11:08
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