У Сумах затриманий 29-річний чоловік помер у машині патрульної поліції

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві відкрили розслідування смерті 29-річного жителя Сум в автомобілі патрульної поліції.

Інформацію про подію надало керівництво ГУ Нацполіції в Сумській області. Слідча група ДБР виїхала на місце події, повідомляють на сайті ДБР.

За фактом смерті 29-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (вбивство) і ч. 3 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень). Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, Управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.

Також, колишній інспекторці патрульної поліції, яка застосувала насильство щодо чоловіка напідпитку, отримала умовний тюремний термін.