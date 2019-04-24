CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві відкрили розслідування смерті 29-річного жителя Сум в автомобілі патрульної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сумах затриманий 29-річний чоловік помер у машині патрульної поліції
Відкрито два кримінальні провадження
Фото: mvs.gov.ua
Інформацію про подію надало керівництво ГУ Нацполіції в Сумській області. Слідча група ДБР виїхала на місце події, повідомляють на сайті ДБР.
За фактом смерті 29-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (вбивство) і ч. 3 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень). Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, Управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві завершило досудове розслідування і передало до суду обвинувальний акт щодо трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.
Також, колишній інспекторці патрульної поліції, яка застосувала насильство щодо чоловіка напідпитку, отримала умовний тюремний термін.
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24 04 2019 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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