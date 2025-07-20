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У Сирії бедуїни оголосили про виведення військ з міста Сувейда

20 липня 2025, 18:23
У Сирії бедуїни оголосили про виведення військ з міста Сувейда
Фото: AFP
До постраждалого міста почали надходити гуманітарні конвої.

Сьогодні озброєні бедуїнські клани Сирії оголосили про виведення військ з південного міста Сувейда після понад тижня зіткнень.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зіткнення між ополченнями релігійної меншини друзи та мусульманськими кланами сунітів забрали життя сотень людей і загрожували зруйнувати і без того крихкий післявоєнний перехідний період Сирії. Ізраїль також завдав десятків авіаударів у провінції, де більшість становлять друзи, спрямованих проти урядових військ, які фактично стали на бік бедуїнів.
 
Серія викрадень людей у взаємній боротьбі спровокувала зіткнення в різних містах і селах провінції, які пізніше поширилися на місто. Урядові війська були передислоковані, щоб зупинити поновлення бойових дій, що спалахнули в четвер, перш ніж знову відступити.
 
Тимчасовий президент Ахмад аш-Шараа закликав бедуїнів залишити місто, заявивши, що вони “не можуть замінити роль держави у вирішенні справ країни та відновленні безпеки”.
 
Відступ бедуїнів приніс обережне затишшя в район, гуманітарні конвої вже вирушили в дорогу. Сирійський Червоний Півмісяць заявив, що відправив 32 вантажівки з їжею, ліками, водою, паливом та іншою допомогою після того, як бойові дії призвели до відключення електроенергії.
 
Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило, що конвой увійшов до Сувейди в неділю, але звинуватило духовного лідера друзів шейха Хікмата аль-Хіджрі та його озброєних прихильників у поверненні урядової делегації, яка супроводжувала інший конвой.
війнаСирія

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