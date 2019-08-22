У Тернопільській області горіла сільська школа

Уночі 22 серпня в селі Манаєв Зборівського району Тернопільської області горіла школа.

Повідомлення про займання надійшло о 01:29. На місце було направлено черговий караул 17-ї пожежної частини. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило частину другого поверху і горище школи на площі близько 600 кв. м, повідомляє пресслужба ДСНС Тернопільської області.

Вогонь загасили о 06:35. Жертв і постраждалих немає. Причину загоряння та завдані збитки встановлюють.

До гасіння залучали 10 чоловік і чотири одиниці техніки, з них від ДСНС - вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.



Фото: tr.dsns.gov.ua



Фото: tr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.