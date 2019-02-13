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У Тернопільській області обвалився міст через річку

Дорожники мають намір розпочати відновлення моста, коли дозволить погода
На півдні Тернопільської області в селі Лисівці близько 15:00 в середу обвалився міст через річку Серет. На момент обвалу на ньому не було автомобілів, тому ніхто не постраждав.
У Тернопільській області обвалився міст через річку Фото: tp.npu.gov.ua

В Укравтодорі розповіли, що цей міст - частина дороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський. Він розташований на ділянці, яку роками використовували як основний коридор для перевезення будівельних матеріалів з сусідніх кар'єрів. Перевантажені машини розбили дорогу і пошкодили міст.

У 2018 році споруду визнали аварійною і включили в перелік ремонту на 2019 рік. Водіїв вантажівок це не зупинило.

"Місяцями водії великотоннажного транспорту ігнорували знаки обмеження руху аварійною ділянкою моста. Щодня тонни матеріалів перевозили фури з кар'єрів у Скалу-Подільську та Бурдяківці. Не дивно, що об'єкт був зруйнований", - заявив керівник Заліщицького ДЕУ Михайло Харук.

Дорожники мають намір розпочати відновлення моста, коли дозволить погода. Поки що автомобілям необхідно об'їжджати аварійну ділянку.

Нагадаємо, що в Києві на вулиці Будівельників провалився міст над Броварським проспектом - неподалік від станції метро "Дарниця".

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13 02 2019 18:58
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