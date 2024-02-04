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ПОЛІТИКА

Молдова підписала угоду на будівництво автодороги, яка з'єднає ЄС з Молдовою, Румунією та Україною

04 лютого 2024, 17:15
Молдова підписала угоду на будівництво автодороги, яка з'єднає ЄС з Молдовою, Румунією та Україною
Фото: ria.ru
Автомагістраль з’єднає економічні та промислові центри трьох країн.

Молдова підписала з Європейським інвестиційним банком угоду щодо попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, що потрібна для реалізації проєкту будівництва автомагістралі Ясси-Унгени-Кишинів-Одеса. 

Про це повідомляє Euractiv.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну так це прокоментував: «Автомагістраль Унгени-Кишинів-Одеса з’єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку, наближаючи Молдову до ЄС на інфраструктурному рівні».

За його словами, попереднє техніко-економічного оцінювання має бути завершене до кінця 2024 року, а техніко-економічне обґрунтування, як очікується, буде завершене до кінця 2025 року.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк ухвалив кредит для Молдови на 41,2 млн євро для вдосконалення внутрішніх транспортних шляхів країни, зокрема, залізничного сполучення. Кредит буде доповнений грантом від ЄС на суму 12 млн євро, що будуть використані для розвитку "коридорів солідарності" на кордонах з Україною.

ЄСРумуніяМолдовадорогаУкраїна

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