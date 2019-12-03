НОВИНИУ Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок чого постраждали п'ятеро дітейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У тернопільському дитсадку зареєстровано спалах кишкової інфекції
Постраждали п'ятеро вихованців у одній із груп
Фото: з відкритих джерел
Усі хворі діти є вихованцями однієї групи, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.
За фактом захворювання дітей розпочато епідрозслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин і обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання. У дитсадку відібрали матеріал для лабораторного дослідження.
Про стан здоров'я потерпілих дітей не повідомляється.
Нагадаємо, що 28 січня у дитячому садку №153, розташованому на вулиці Науковій у Львові, отруїлися 10 вихованців ясельної групи.
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12 03 2019 11:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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