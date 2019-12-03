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У тернопільському дитсадку зареєстровано спалах кишкової інфекції

Постраждали п'ятеро вихованців у одній із груп
У Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок чого постраждали п'ятеро дітей
У тернопільському дитсадку зареєстровано спалах кишкової інфекції Фото: з відкритих джерел

Усі хворі діти є вихованцями однієї групи, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.

За фактом захворювання дітей розпочато епідрозслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин і обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання. У дитсадку відібрали матеріал для лабораторного дослідження.

Про стан здоров'я потерпілих дітей не повідомляється.

Нагадаємо, що 28 січня у дитячому садку №153, розташованому на вулиці Науковій у Львові, отруїлися 10 вихованців ясельної групи.

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12 03 2019 11:29
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