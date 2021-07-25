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У трьох людей на Львівщині виявили штам коронавірусу "Дельта"

Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії
У Львівській області підтвердили три випадки коронавірусного захворювання, яке спричинив штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.
У трьох людей на Львівщині виявили штам коронавірусу "Дельта" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляють у Львівській обласній державній адміністрації, зазначає "Громадське".

Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії. Вони проходили стаціонарне лікування, їхній перебіг хвороби називають із позитивною динамікою.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис 23 липня повідомив, що на дослідження до Києва направили шість ПЛР-тестів із підозрою на штам «Дельта». З них у трьох підтвердили наявність штаму.

15 липня у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що в Україні зафіксували чотири випадки «Дельти». 22 липня штам попередньо виявили ще у шістьох людей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що на тлі зростання захворюваності на COVID-19 в Україні можуть відновити жорсткі коронавірусні обмеження (локдаун). Він закликав людей вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути спалахів хвороби.

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25 07 2021 15:36
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