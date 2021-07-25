У трьох людей на Львівщині виявили штам коронавірусу "Дельта"
Про це повідомляють у Львівській обласній державній адміністрації, зазначає "Громадське".
Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії. Вони проходили стаціонарне лікування, їхній перебіг хвороби називають із позитивною динамікою.
Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис 23 липня повідомив, що на дослідження до Києва направили шість ПЛР-тестів із підозрою на штам «Дельта». З них у трьох підтвердили наявність штаму.
15 липня у Центрі громадського здоров'я повідомляли, що в Україні зафіксували чотири випадки «Дельти». 22 липня штам попередньо виявили ще у шістьох людей.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що на тлі зростання захворюваності на COVID-19 в Україні можуть відновити жорсткі коронавірусні обмеження (локдаун). Він закликав людей вакцинуватися проти коронавірусу, щоб уникнути спалахів хвороби.
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