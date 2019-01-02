CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ тролейбусах Івано-Франківська запровадили безготівкову оплату проїзду — тепер розрахуватися можна безконтактною карткою або будь-яким пристроєм з системою NFC, наприклад через програму ApplePay чи Google Pay.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У тролейбусах Івано-Франківська ввели безготівкову оплату проїзду
Поки що стаціонарні валідатори (пристрої для зчитування) встановлені лише в тролейбусах фірми MAN
Фото: mvk.if
До 1 червня валідатори обіцяють встановити в автобусах №27 та №41к, йдеться на сайті Івано-Франківська.
Мережу безготівкової оплати за можливості розширюватимуть. І згодом така послуга з'явиться у приватних перевізників, зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Впровадження безготівкової оплати проїзду є продовженням концепції "розумного міста", додав він.
Зазначимо, що проїзд у тролейбусах Івано-Франківська коштує 2 гривні, для студентів - 1 гривня.
Додамо, у електротранспорті Львова запроваджують нові форми оплати проїзду, зокрема, оплата через SMS-повідомлення та bluetooth. Технології мають запрацювати у транспорті у середині лютого.
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01 02 2019 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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