У центрі Києва пройшов нечисельний мітинг до Дня праці

Активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці

Близько 200 представників Київської міської ради профспілок мітингували під Українським домом до Дня праці.

Учасники акції тримали у руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок, повідомляє "Укрінформ".

Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном. Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.

Раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб, зазначає агентство

Водночас "Громадське" повідомляє, що у мітингу біля Українського дому взяли участь кілька десятків людей.

Вони зазначили, що прийшли відсвяткувати День праці та заявити про свої права. Зокрема, вимагають гідної зарплатні.

"Учасниками акції є представники декількох державних підприємства та організацій. Заявляють, що прийшли на мітинг за власним бажанням. Серед присутніх є діти, які відвідують міські спортивні секції. Вони розповіли у коментарі "Громадському", що прийшли, "бо так сказали тренери", - йдеться в повідомленні.

Додамо, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.

Також, за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.