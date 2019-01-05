У центрі Києва пройшов нечисельний мітинг до Дня праці
Учасники акції тримали у руках прапори з символікою Київської міської ради профспілок та одягнуті у жовті кепки з такою ж символікою профспілок, повідомляє "Укрінформ".
Учасники акції вимагають ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків за кордоном. Також активісти очікують, що зміна влади призведе до змін у сфері захисту та охорони праці.
Раніше анонсувалося, що участь в акції до Дня праці візьмуть близько двох тисяч осіб, зазначає агентство
Водночас "Громадське" повідомляє, що у мітингу біля Українського дому взяли участь кілька десятків людей.
Вони зазначили, що прийшли відсвяткувати День праці та заявити про свої права. Зокрема, вимагають гідної зарплатні.
"Учасниками акції є представники декількох державних підприємства та організацій. Заявляють, що прийшли на мітинг за власним бажанням. Серед присутніх є діти, які відвідують міські спортивні секції. Вони розповіли у коментарі "Громадському", що прийшли, "бо так сказали тренери", - йдеться в повідомленні.
Додамо, станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.
Також, за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО