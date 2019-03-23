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У центрі Києва стягнули 1500 поліцейських через чергову акцію "Нацкорпусу"

Попередні мітинги привели до зіткнень з поліцією
У центрі Києва через акції "Нацкорпусу" проти корупції в "Укроборонпромі" перекрили рух і стягнули силовиків.
У центрі Києва стягнули 1500 поліцейських через чергову акцію "Нацкорпусу" Фото:Нацполіція

Сьогодні в Києві пройде акція, участь в якій, за словами організаторів, візьме 10 тисяч чоловік, іноформує Нацполіція столиці. 

У зв'язку з цим рух транспорту в центрі столиці обмежено. Водіїв просять врахувати цю інформацію і вибрати інші маршрути руху. Також повідомляється, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, останні кілька тижнів в Україні активізувалися представники "Національного корпусу". Вони вимагають заарештувати близького соратника президента Петра Порошенка Олега Гладковського, звинувачуючи його в "мародерстві" на оборонних контрактах.

У "Національному корпусі" заявили, що СБУ на чолі з заступником голови відомства - Віктором Кононенком готує закладки зброї та вибухівки в центрі Києва, щоб 16 березня на акції "Свинарчуків - за ґрати!" дискредитувати націоналістів.

Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.

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23 03 2019 13:30
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