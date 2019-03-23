У центрі Києва стягнули 1500 поліцейських через чергову акцію "Нацкорпусу"
Сьогодні в Києві пройде акція, участь в якій, за словами організаторів, візьме 10 тисяч чоловік, іноформує Нацполіція столиці.
У зв'язку з цим рух транспорту в центрі столиці обмежено. Водіїв просять врахувати цю інформацію і вибрати інші маршрути руху. Також повідомляється, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.
Нагадаємо, останні кілька тижнів в Україні активізувалися представники "Національного корпусу". Вони вимагають заарештувати близького соратника президента Петра Порошенка Олега Гладковського, звинувачуючи його в "мародерстві" на оборонних контрактах.
У "Національному корпусі" заявили, що СБУ на чолі з заступником голови відомства - Віктором Кононенком готує закладки зброї та вибухівки в центрі Києва, щоб 16 березня на акції "Свинарчуків - за ґрати!" дискредитувати націоналістів.
Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата