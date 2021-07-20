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У центрі Львова обвалилася стіна будинку, одна людина загинула

За словами Москаленка, обвал стіни стався в одноповерховому флігелі під час ремонтних робіт, які виконував загиблий
У центрі Львова 19 липня обвалилася стіна будинку. Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого чоловіка. Точні причини трагедії наразі невідомі.
У центрі Львова обвалилася стіна будинку, одна людина загинула Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня Фото: Львівська міська рада

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пише "Громадське".

Рятувальникам надійшов дзвінок про інцидент, який стався на вулиці Руській, о 16:39. Туди прибули бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій та почали розгрібати завали.

Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня

Фото: Львівська міська рада

Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня

Фото: Львівська міська рада

За словами Москаленка, обвал стіни стався в одноповерховому флігелі під час ремонтних робіт, які виконував загиблий. На місці трагедії знайшли перфоратор.

Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, жодних дозволів на ремонтні роботи у будівлі Львівська міська рада не видавала.

Зазначимо, що міська рада повідомляє, що обвал стався у житловому будинку, а ДСНС - що у нежитловому.

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20 07 2021 12:58
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