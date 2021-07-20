У центрі Львова обвалилася стіна будинку, одна людина загинула
Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пише "Громадське".
Рятувальникам надійшов дзвінок про інцидент, який стався на вулиці Руській, о 16:39. Туди прибули бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій та почали розгрібати завали.
Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня
Фото: Львівська міська рада
Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня
Фото: Львівська міська рада
За словами Москаленка, обвал стіни стався в одноповерховому флігелі під час ремонтних робіт, які виконував загиблий. На місці трагедії знайшли перфоратор.
Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, жодних дозволів на ремонтні роботи у будівлі Львівська міська рада не видавала.
Зазначимо, що міська рада повідомляє, що обвал стався у житловому будинку, а ДСНС - що у нежитловому.
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