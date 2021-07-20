У центрі Львова обвалилася стіна будинку, одна людина загинула

Стіна, яка обвалилася у Львові 19 липня

Фото: Львівська міська рада

За словами Москаленка, обвал стіни стався в одноповерховому флігелі під час ремонтних робіт, які виконував загиблий. На місці трагедії знайшли перфоратор.

Як розповів голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля, жодних дозволів на ремонтні роботи у будівлі Львівська міська рада не видавала.

Зазначимо, що міська рада повідомляє, що обвал стався у житловому будинку, а ДСНС - що у нежитловому.