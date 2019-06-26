Змінити місце голосування можна до 15 липня, - ЦВК У Центральній виборчій комісії нагадали, що змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня включно, за 5 днів до дострокових парламентських виборів 21 липня 2019-го

Заступник глави ЦВК повідомив, що наразі місце голосування змінили 20909 осіб.

Фото:Facebook

Заступник глави ЦВК також нагадав, що комісія спростила процедуру перереєстрації, йдеться в "Громадське". Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: більше ніяких довідок. Громадяни, які змінять місце голосування, не зможуть обирати мажоритарників. Нагадаємо, ЦВК зареєструвала загалом 5845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів. З них яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії. Читайте також: Рада Європи назвала умову, за якої визнають повноваження делегації з Росії

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