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Змінити місце голосування можна до 15 липня, - ЦВК

У Центральній виборчій комісії нагадали, що змінити місце голосування виборці можуть до 15 липня включно, за 5 днів до дострокових парламентських виборів 21 липня 2019-го
Заступник глави ЦВК повідомив, що наразі місце голосування змінили 20909 осіб.
Змінити місце голосування можна до 15 липня, - ЦВК Фото:Facebook

Заступник глави ЦВК також нагадав, що комісія спростила процедуру перереєстрації, йдеться в "Громадське".

Для зміни місця голосування відтепер потрібен тільки паспорт і заява: більше ніяких довідок.

Громадяни, які змінять місце голосування, не зможуть обирати мажоритарників.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала загалом 5845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів. З них яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

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26 06 2019 13:28
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