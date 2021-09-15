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У Туреччині відкрили міжнародне цифрове автошоу

Цифрове автошоу усуває обмеження простору та часу, пропонує платформу, куди можуть прийти всі охочі, доєднавшись звідусіль. Відвідувачі можуть ознайомитися з новинками провідних брендів, а також поділитися враженнями
У Туреччині вперше стартувало цифрове міжнародне автошоу, із експонатами якого можна ознайомитися у зручний час з будь-якої точки світу.
У Туреччині відкрили міжнародне цифрове автошоу Фото: ensonhaber
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів Auto Show Mobility.
 
"Цифрове автошоу усуває обмеження простору та часу, пропонує платформу, куди можуть прийти всі охочі, доєднавшись звідусіль. Відвідувачі можуть ознайомитися з новинками провідних брендів, а також поділитися враженнями", - розповів генеральний координатор проєкту Асоціації автомобільних дистриб'юторів Хайрі Ердже.
 
Підготовка до проведення заходу тривала півтора роки, це перше цифрове автошоу в Туреччині. Тут представлені понад 30 провідних виробників автомобілів та мотоциклів.
 
Auto Show Mobility - це найбільша щорічна автовиставка в Туреччині, організатори придумали новий формат проведення через пандемію коронавірусу.
 
За даними Асоціації автомобільних дистриб'юторів, світовий ринок демонструє у цьому році зростання на рівні 12,1%. За період січень-липень 2021 року ринок авто в Італії зріс на 39%, Британії - на 29%, США - 25%, Китаї - 19%.  
 
Найбільше у світі користуються автівки з бензиновими двигунами - 65,7% (зростання у 2020 році - 51,2%), дизельному паливі 20,6% (41,2% зростання), гібридні авто - 8,4% (3,2%), на газу - 4,9% (4,3%). Найменша частка в електрокарів - 0,3% (0,1%). Автоматичну коробку передач мають75,5% автівок, 24,5% - механічну.
 
Автошоу в цифровому форматі Auto Show Mobility триватиме до 26 вересня. Вхід у виставкові зали доступний за посиланням.  
 
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15 09 2021 17:53
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