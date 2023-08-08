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ПОЛІТИКА

У Туреччини з'явилася можливість піднятися у вищу лігу світової системи – Ердоган

08 серпня 2023, 09:14
У Туреччини з'явилася можливість піднятися у вищу лігу світової системи – Ердоган
Фото: Прямий
Президент Туреччини заявив уряду, що перед країною відкриваються нові можливості.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що його країна може піднятися до "вищої ліги світової системи", а також заявив про те, що перед турецькою державою відкриваються нові можливості. Ці заяви пролунали на тлі "потепління" відносин Анкари із Заходом та недавнього заклику Ердогана до Брюсселя прийняти Туреччину до Європейського Союзу.

Про це повідомляє державне турецьке агентство Anadolu.

"Через століття* у Туреччини з'явилася можливість піднятися до вищої ліги світової системи. Ми сповнені рішучості оцінити історичне вікно можливостей, розкрите перед нашою країною", – заявив Ердоган, виступаючи перед урядовцями та представниками громадськості.

За словами Ердогана, національний дохід Туреччини зростає в середньому на 5,5% на рік.

"За нашого правління національний дохід зріс із 238 мільярдів до трильйона доларів. Експорт збільшився із 35 мільярдів до 254 мільярдів доларів. Створено понад 13 мільйонів робочих місць", – сказав Ердоган, який ще на початку червня пройшов процедуру інавгурації на третій президентський термін.

Він додав, що "експорт Туреччини в липні місяці перевищив 20 мільярдів доларів", не уточнюючи, що рекордні цифри забезпечені завдяки торгівлі з росією, яка збільшилася, та проти якої турецький уряд не вводить санкцій через вторгнення в Україну.

Ердоган заявив, що "незважаючи на негативні зовнішні фактори, інфляція в Туреччині знизиться до однозначної цифри" (у червні – 38,21% – ред.).

Також він пообіцяв, що перед загрозою нових землетрусів у країні буде збудовано ще 6,5 мільйона одиниць житла, 1,5 мільйона з них буде збудовано в Стамбулі.

Нагадаємо, що Захід покладає надії на переговори президента Туреччини Ердогана з президентом рфвладіміром путіним щодо поновлення роботи зернової угоди, яка дозволяла здійснювати експорт зерна з чорноморських портів України та з якої вийшла росія. 

ТуреччинаЕрдоган

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