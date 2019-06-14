ПОЛІТИКА НОВИНИУ партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Вакарчука заявили, що Садовий бреше про спільних кандидатів
"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле"
Андрій Садовий. Фото: Уніан
"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - повідомляє прес-служба партії у Twitter.
Зазначимо, "Голос" - одна з п'яти партій, які долають прохідний 5% бар'єр у Верховну Раду. Останні соцопитування дають їй близько 6% голосів.
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14 06 2019 16:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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