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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Вакарчука заявили, що Садовий бреше про спільних кандидатів

"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле"
У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.
У Вакарчука заявили, що Садовий бреше про спільних кандидатів Андрій Садовий. Фото: Уніан

"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - повідомляє прес-служба партії у Twitter.

Зазначимо, "Голос" - одна з п'яти партій, які долають прохідний 5% бар'єр у Верховну Раду. Останні соцопитування дають їй близько 6% голосів.

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14 06 2019 16:26
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