У Великій Британії хлопчика вперше лікували проти раку його власними клітинами

Спочатку його лікували звичайним способом боротьби проти раку

У лікарні Лондона 11-річний хлопчик став першим пацієнтом, який отримав терапію, що використовує його власні клітини для боротьби з раком.

Спочатку Ювана Тхаккара, який має лейкемію, лікували звичайним способом боротьби проти раку. Зокрема, йому робили хіміотерапію та трансплантацію кісткового мозку. Утім, це не принесло результату, повідомляє BBC.

Терапія CAR-T, яка має назву Kymriah, передбачає видалення імунних клітин, після чого їх модифікують у лабораторії, щоб вони могли розпізнавати ракові клітини. Лікування коштує 282 000 фунтів стерлінгів. Терапію хлопцю фінансуватиме Фонд протидії раку.

Такий спосіб лікування отримав ліцензію і його можуть застосовувати для пацієнтів до 25 років з гострою лімфобластною лейкемією В-клітин.

Поки лікарі не зазначають, скільки часу знадобиться для лікування.

Також, дослідники з Единбурзького університету вивели курей, яйця яких містять два види людських білків, здатних протидіяти артриту та деяким видам ракових захворювань.