У Великій Британії хлопчика вперше лікували проти раку його власними клітинами
Спочатку Ювана Тхаккара, який має лейкемію, лікували звичайним способом боротьби проти раку. Зокрема, йому робили хіміотерапію та трансплантацію кісткового мозку. Утім, це не принесло результату, повідомляє BBC.
Терапія CAR-T, яка має назву Kymriah, передбачає видалення імунних клітин, після чого їх модифікують у лабораторії, щоб вони могли розпізнавати ракові клітини. Лікування коштує 282 000 фунтів стерлінгів. Терапію хлопцю фінансуватиме Фонд протидії раку.
Такий спосіб лікування отримав ліцензію і його можуть застосовувати для пацієнтів до 25 років з гострою лімфобластною лейкемією В-клітин.
Поки лікарі не зазначають, скільки часу знадобиться для лікування.
Також, дослідники з Единбурзького університету вивели курей, яйця яких містять два види людських білків, здатних протидіяти артриту та деяким видам ракових захворювань.
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