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Британські вчені вивели курей, яйця яких допомагають в лікуванні раку

У яйцях міститься людський білок під назвою IFNalpha2a
Дослідники з Единбурзького університету вивели курей, яйця яких містять два види людських білків, здатних протидіяти артриту та деяким видам ракових захворювань.
Британські вчені вивели курей, яйця яких допомагають в лікуванні раку Фото: Norrie Russell Roslin Institute

У яйцях міститься людський білок під назвою IFNalpha2a, що володіє потужними противірусними та протираковими властивостями, а також людський та свинячий варіант білка під назвою макрофаг-CSF, який планують використовувати для створення препарату, що стимулює самостійне загоєння пошкоджених тканин, повідомляє BBC.

Курей вдалося змусити нести цілющі яйця за допомогою генної модифікації: в їх ДНК додали людський ген, відповідальний за виробництво в організмі важливих білків.

Вчені і в минулому виробляли різні види людських білків за допомогою тварин - кіз, кролів та курей. На цей раз їм вдалося значно підвищити вміст білків у тваринних продуктах.

"Всього в трьох яйцях міститься клінічна доза ліків", - йдеться в заяві дослідників.

Розвиток в організмі захворювань часто пов'язують з браком якогось елементу, наприклад, певного білка. Такі захворювання можна контролювати за допомогою ліків, які містять відсутній елемент.

Ліки з цими білками виробляються і в індустріальних умовах, але отримувати їх з курячих яєць - приблизно в 100 разів дешевше, говорять вчені.

"Виробництво за допомогою курей буде дешевше заводського в 10-100 разів", - говорить доктор Лісса Герон з единбурзької компанії Roslin Technologies, яка працює над комерціалізацією проекту.

Модифіковані курки живуть в розкішних умовах в порівнянні зі звичайними тваринами на птахофабриці, розповідає пані Герон.

"Вони живуть в дуже великих загонах. За ними доглядають кваліфіковані технічні працівники, які кожен день їх годують та дають пити. В цілому життя цих курей досить комфортне", - зазначає вона.

Розробка повноцінного препарату та подолання всіх бюрократичних бар'єрів триватиме, за оцінками дослідників, від 10 до 20 років. Однак вчені мають намір використовувати свій метод для виробництва ветеринарних препаратів.

Вони планують виробляти ліки, що стимулюють імунну систему тварин, як альтернативу антибіотикам. Цей спосіб також зменшить ризик виникнення вірусів зі стійкістю до антибіотиків.

"Наприклад, ми можемо використовувати препарат для регенерації печінки або нирок домашньої тварини, в якої вони пошкоджені. Доступні на ринку зараз ліки є занадто дорогими", - пояснює пані Герон.

Також, у Стокгольмі присудили Нобелівську премію з медицини, її отримали Джеймс Еллісон і Тасуку Хондзе, за дослідження в області терапії раку.

 
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29 01 2019 10:25
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