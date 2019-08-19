У Великій Британії застосували MDMA при лікуванні алкоголізму

"Психотерапія МДМА дає вам можливість зайнятися особистими розповідями, заснованими на ранніх травмах. Це ідеальний препарат для психотерапії, орієнтованої на травми"

Дослідники із Брістоля, що на південному заході Великої Британії, уперше вивчили застосування невеликих доз MDMA (напівсинтетична психоактивна сполука, широко відома під сленговим ім'ям "екстазі") у лікуванні алкоголізму і заявили про безпеку подібної терапії.

Вчені прийшли до висновку, що застосування речовини разом із психотерапією ефективніше за інші методи лікуванні алкогольної залежності. Уточнюється, що серед добровольців майже не було рецидивів, також не спостерігалося шкідливого впливу на психіку або фізичний стан, повідомляє британська газета The Guardian.

У статті йдеться, що лікуванні алкоголізму важко уникнути рецидивів. Як би не намагалися медики, 89% алкоголіків повертаються до шкідливої ​​звички протягом трьох років після позбавлення від залежності. Вісім із десяти британців, які зловживають алкоголем, не виліковуються назавжди.

У тестуванні нового методу взяли участь 11 добровольців. За їхнім здоров'ям спостерігали протягом дев'яти місяців. За цей час до залежності повернулася одна людина, п'ятеро стали непитущими, останні випивають час від часу, але не доходять до стадії алкоголізму, зазначили автори дослідження.

Дослідники пояснюють це тим, що найчастіше коріння алкоголізму - це психологічні травми і страхи, і MDMA в поєднанні з психотерапією допомагає пацієнтам з ними впоратися.

"Психотерапія МДМА дає вам можливість зайнятися особистими розповідями, заснованими на ранніх травмах. Це ідеальний препарат для психотерапії, орієнтованої на травми", - пояснив доктор Бен Сесса, психіатр-нарколог і старший науковий співробітник Імперського коледжу в Лондоні.

На першому етапі тестування вчені довели, що подібна терапія під наглядом лікарів безпечна для пацієнтів. На наступних етапах вчені порівняють ефективність MDMA та плацебо, щоб підтвердити ефективність лікування. Досліди проводяться у лікарні, поруч із пацієнтами на всіх етапах перебувають психіатри і наркологи.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, літній сезон збільшує ризики вживання наркотиків. Зокрема понад третину вживання ЛСД і близько 30% вживання MDMA та марихуани починаються саме в цьому сезоні. Близько 28% вживання кокаїну також припадає на літо.