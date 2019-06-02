У Венесуелі силовики заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну
Міст на межі між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекрили автоцистерною і вантажним контейнером, повідомляє AFP з посиланням на представників опозиції Венесуели.
Раніше представники парламенту, які координують поставки допомоги, заявляли, що блокування гуманітарної допомоги - це "червона лінія", яку владі країни не слід переступати. Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що Венесуела "не збирається ні у кого просити милостиню".
Зазначимо, що 14 лютого у Вашингтоні повинна відбутися міжнародна конференція зі збору гуманітарної допомоги Венесуелі.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.
Раніше у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Наразі 15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.
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