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У Венесуелі силовики заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну

14 лютого у Вашингтоні повинна відбутися міжнародна конференція зі збору гуманітарної допомоги Венесуелі
Військовослужбовці армії Венесуели заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну, перекривши міст на кордоні з Колумбією.
У Венесуелі силовики заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну Фото з вільних джерел

Міст на межі між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекрили автоцистерною і вантажним контейнером, повідомляє AFP з посиланням на представників опозиції Венесуели. 

Раніше представники парламенту, які координують поставки допомоги, заявляли, що блокування гуманітарної допомоги - це "червона лінія", яку владі країни не слід переступати. Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро заявляв, що Венесуела "не збирається ні у кого просити милостиню".

Зазначимо, що 14 лютого у Вашингтоні повинна відбутися міжнародна конференція зі збору гуманітарної допомоги Венесуелі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.

Раніше у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Наразі 15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

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06 02 2019 10:15
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