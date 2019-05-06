У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Авакова, - депутат

"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова"

У Верховній Раді України почали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться. Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки! Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців", - написав депутат Остап Єднак на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова.

Нагадаємо, що петицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осіб.