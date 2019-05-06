ПОЛІТИКА НОВИНИУ Верховній Раді України почали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Авакова, - депутат
"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова"
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться. Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки! Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців", - написав депутат Остап Єднак на своїй сторінці в Facebook.
Раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова.
Нагадаємо, що петицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осіб.
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05 06 2019 15:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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