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У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Авакова, - депутат

"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова"
У Верховній Раді України почали збір підписів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Авакова, - депутат Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Збираємо з Ганною Гопко підписи під проектом постанови про відставку Авакова. Цікаво, скільки колег наважаться. Громадяни відчувають небезпеку від МВС, а має бути навпаки! Поліція не захищає, а вбиває громадян. Поліція не розслідує злочини, а прикриває злочинців", - написав депутат Остап Єднак на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова.

Нагадаємо, що петицію про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вже підписали понад 5 тисяч осіб.

 

 
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05 06 2019 15:34
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